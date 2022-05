Austrálie zásadně změní svou klimatickou politiku, slíbil budoucí premiér Albanese

Končící vláda konzervativního premiéra Scotta Morrisona slíbila, že do roku 2030 sníží emise o 26 procent, opoziční labouristé pod vedením Albanese slíbili snížení o 43 procent. Obě čísla jsou pod doporučenými padesáti procenty, které uvádí Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu.

„Máme nyní příležitost skoncovat v Austrálii s klimatickými válkami. Podnikatelé vědí, že bránit klimatické změně znamená pracovní příležitosti a že je to dobré pro naši ekonomiku. Chci se připojit k celosvětovému úsilí,“ řekl Albanese v rozhovoru s BBC.

Setkání skupiny Quad

Albanese povede první vládu labouristů téměř za deset let. S jeho jmenováním se spěchá mimo jiné kvůli zahraniční politice. V úterý se musí australský premiér zúčastnit jednání bezpečnostní skupiny Quad, která se bude konat v Tokiu. Patří k ní kromě Austrálie také Japonsko, USA a Indie, zúčastní se americký prezident Joe Biden.

„Setkání představitelů skupiny Quad je pro nás priorita. Je to příležitost upozornit, že se tady změnila vláda a že se politika, například v oblasti klimatu, změní. Vrátím se do Austrálie ve středu a pak se dáme do práce,“ prohlásil Albanese.

V politice se pohybuje dlouho, byl vicepremiérem za vlády Kevina Rudda a patřil k oblíbeným politikům levicového křídla labouristů. Od roku 2019 vedl opozici a od té doby se podle BBC posunul k názorovému středu.

Čekala se těsná porážka Morrisona

Končící ministerský předseda Morrison vedl Austrálii v době přírodních katastrof a pandemie celý tříletý mandát a jeho porážka se čekala, avšak pouze těsná. Výsledek však ukazuje propad přízně vůči Morrisonově straně.

Morrison už sobotu Albanesemu k vítězství gratuloval a ohlásil, že odejde z čela liberálů, i když zůstane členem parlamentu. Budoucím vůdcem opozice by se podle australských médií mohl stát dosavadní ministr obrany Peter Dutton, který by měl Morrisona v čele strany nahradit.

Albaneseho zvolení uvítal britský premiér Boris Johnson, který řekl, že se těší na spolupráci s ním. Telefonicky mu pogratuloval také americký prezident Joe Biden.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová s Albanesem telefonovala a označila Austrálii za „nejdůležitějšího partnera“ Nového Zélandu. K vítězství Albanesemu gratuloval také indický předseda vlády Naréndra Módí.