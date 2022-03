Putin je válečný zločinec, soudí Rychetský. Oligarchové by se ho měli zbavit „jakýmkoliv způsobem“

Rychetský řekl, že Rusko nikdy nebylo demokratickou zemí, a proto nevěří, že se dokáže zbavit Vladimira Putina ve volbách. Podle předsedy Ústavního soudu jsou Rusové tak zmanipulovaní státní propagandou, že prezidenta nesvrhnou. Rychetský však začíná věřit, že mezinárodní tlak by mohl k zásahu donutit oligarchy (kteří Putina vynesli k moci).

K této situaci by mohlo dojít tím, že se Rusko dostane do totální izolace, bude vyloučeno ze všech mezinárodních společenství, mimo jiné i ze sportovních. Pomoci mají také ekonomické sankce i to, že se oligarchům neumožní cestování a zmrazí se či zkonfiskuje jejich majetek. I to, že nebudou moci užívat své vily v zahraničí, jejich děti nebudou moci studovat na Západě, bude pro oligarchy dostatečnou motivací k akci.

Rychetský soudí, že Putin je válečný zločinec a patří před Mezinárodní soudní tribunál v Haagu. Ocenil, že prokurátor už zahájil šetření těchto možných zločinů. Připomněl, že Slobodan Miloševič byl též hlava státu, „také se dopouštěl genocidy a nakonec ho jeho vlastní země vydala.“

V případě Putina nevěří, že ho Rusko vydá, ale může tam být souzen, aniž by byl přítomen. Může na něj být také vydán mezinárodní zatykač. I to by vedlo k totální izolaci Putina, a pak by bylo v zájmu mocenských skupin v samotném Rusku se ho zbavit. „Co řeknu, je drsné. Líbil by se mi jakýkoliv způsob. Neprotestoval bych, kdyby zvolili jakýkoliv způsob, jak se ho zbavit,“ řekl Rychetský a ruského prezidenta označil za nebezpečí pro celý civilizovaný svět.

Rychetský je pro bezletovou zónu nad koridory

Rychetský se také vyslovil pro vytvoření bezletové zóny přinejmenším nad humanitárními koridory, která by měla být bráněna nejen silami NATO, ale i nečleny této Aliance, kteří sdílejí stejný názor. Doplnil, že si je vědom, že za tento názor bude kritizován.

Vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou striktně odmítají všechny státy NATO. V případě jejího vyhlášení by totiž bylo nutné ji také zajistit. A to by mohlo vést k přímému vojenskému střetu s Ruskem, čemuž se Aliance snaží vyhnout.

Rychetský se již dříve vyslovil také pro vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti.

Mezinárodní soudní tribunál v Haagu v pondělí projednal žalobu, kterou podala Ukrajina na Rusko. Stání skončilo kvůli neúčasti ruské delegace předčasně, původně bylo naplánované i na úterý. Ukrajina soud žádá, aby nařídil přerušit vojenské operace. Moskva podle Kyjeva a západních lídrů porušuje lidská práva. Po vyslechnutí argumentů Ukrajiny soud uvedl, že rozhodne „co nejdříve“.

Ukrajina chce prostřednictvím jednání u soudu co nejrychleji zastavit válečné operace na svém území. Argumentuje tím, že odůvodnění „speciálních operací“ ze strany Ruska jsou lživá. Rusko opakovaně tvrdí, že Ukrajina utlačuje rusky mluvící obyvatelstvo Donbasu, podle Moskvy mělo na východě Ukrajiny docházet ke genocidě.

Válkou na Ukrajině se bude zabývat i další instituce v Haagu, a to Mezinárodní trestní soud, který je na rozdíl od mezinárodního soudního tribunálu nezávislou institucí. Jeho pozorovatelé se již vydali na Ukrajinu mapovat situaci, aby měli dostatek materiálu k rozhodnutí o tom, zda během konfliktu dochází k porušování lidských práv.