Rusko chybí na jednání soudu v Haagu, kde Ukrajina požaduje zastavení invaze

Ukrajina chce prostřednictvím jednání u soudu co nejrychleji zastavit válečné operace na svém území. Argumentuje tím, že odůvodnění „speciálních operací“ ze strany Ruska jsou lživá. Podle Moskvy mělo na východě Ukrajiny docházet ke genocidě. „(Ukrajina) požaduje po Mezinárodním soudním dvoru, aby vyšetřil, jestli tam genocida byla, nebo nebyla, což Ukrajina samozřejmě ví, že bude běh na dlouhou trať,“ popsal zahraniční zpravodaj ČT Lukáš Dolanský.

Napadená země se tak spoléhá na rychlé vydání předběžného opatření soudem. „To by mělo Rusku zakázat jakékoliv válečné operace,“ vysvětlil Dolanský. Šance na vyhlášení tohoto opatření jsou nejspíš poměrně velké. Agentura Reuters již informovala, že Haag údajně vyzval ruskou stranu, aby se na krok tribunálu připravila.

Vyhlášení předběžných opatření by mohlo být otázkou několika hodin nebo dnů. „V pondělí bude před soudní dvůr předstupovat Ukrajina, v úterý Rusko. Po dvou dnech stání končí,“ přiblížil Dolanský. Na pondělní jednání Ruská federace své zástupce nevyslala, předsedající soudkyně Joan Donoghueová uvedla, že soud rozhodnutí Ruska neúčastnit se „lituje“.

Haag: Rusko se nedostavilo https://t.co/9s2f5moBzu — Michal Kubal (@MichalKubal) March 7, 2022

Ruský právní tým bude oslaben nepřítomností Allaina Pelleta z Francie, který oznámil svou rezignaci v otevřeném dopise zveřejněném tento týden. „Už toho bylo dost,“ napsal Pellet, který zastupoval Rusko v jiných mezinárodních případech, včetně probíhající žaloby Ukrajiny proti Rusku u Mezinárodního soudního dvora kvůli anexi Krymu v roce 2014.

Ani v případě vydání předběžného opatření soudem není jisté, že Moskva bude tento krok respektovat. „To je právě kámen úrazu,“ popsal Dolanský. Připomněl, že většina zemí rozhodnutí soudního dvoru dodržovala, tribunál je institucí zřízenou OSN. Pokud by se Rusko rozhodlo předběžné opatření nerespektovat, následovalo by zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde má ale Rusko hlas veta. Je pravděpodobné, že by jej uplatnilo i teď.