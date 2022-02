Čína lavíruje v rusko-ukrajinské válce. Nechce se otočit zády k Moskvě, ani ke Kyjevu

Někteří odborníci se domnívají, že by Čína mohla zneužít situace a v době, kdy je svět zaneprázdněn děním na Ukrajině, podniknout útok na Tchaj-wan a pokusit se o jeho znovupřipojení. Tchajwanská armáda je proto v pohotovosti pro případ, že by se vnější síly pokusily narušit území. USA dlouhodobě neříkají, zda by se zapojily do obrany Tchaj-wanu.

Peking si uvědomuje, že jeho otevřená podpora ruské invazi na Ukrajinu by vyhrotila jeho vztahy se Západem a ohrozila ekonomickou bezpečnost a rozvoj země, což je jeho prvořadý cíl.