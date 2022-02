Čína nabádá k diplomatickému řešení, nechce narušit vztahy se Západem ani s Ruskem

Někteří odborníci se domnívají, že může dojít k zneužití situace ze strany Číny, kdy je svět zaneprázdněn děním na Ukrajině a Čína by mohla podniknout útok na Tchaj-wan a pokusit se o jeho znovupřipojení. Čínský prezident Si Ťin-pching podle Šámalové bedlivě sleduje Putinovy kroky na Ukrajině už od roku 2014. Tchajwanská armáda je proto v pohotovosti pro případ, že by se vnější síly pokusily narušit území. USA dlouhodobě neříkají, zda by se zapojily do obrany Tchaj-wanu.

Důležitý obchodní partner pro obě strany

Čína má signifikantní obchodní vazby jak s Ruskem, tak Ukrajinou. Patří mezi významné odběratele ruského plynu a ropy a její vazby s Ruskem se utužují úměrně s tím, jak se zhoršují vztahy se Západem. Vladimir Putin byl nedávno v Pekingu na zahájení olympiády a se Si Ťin-pchingem při této příležitosti uzavřel memoranda o spolupráci v mnoha oblastech, včetně budování jaderných elektráren. Peking zároveň podpořil Moskvu v jejím požadavku, aby se Severoatlantická aliance nerozšiřovala dále na východ. Rusko požaduje od USA a NATO bezpečnostní záruky, a to včetně závazku, že se Ukrajina nestane členem Aliance.

Největším obchodním partnerem je Čína i pro Ukrajinu. Peking s ní udržuje dobré vztahy, podporuje její nezávislost a územní integritu už od roku 1991 a nechce si tyto vztahy poškodit. Nejde však jen o obchodní vazby, Ukrajina je pro Čínu významným partnerem i ve vojenské oblasti, například při dodávání zbraní.

Jak již bylo řečeno, Peking sleduje primárně svoje vlastní obchodní zájmy. Podle mínění Šámalové mu ale jde o dobré vztahy spíše s Evropou než se Spojenými státy. Tam už jsou narušené a Čína nechce, aby její vztahy s Evropou nabraly stejný směr. Avšak i vztahy s USA jsou pro Čínu důležité, potřebuje přístup k americkým technologickým a finančním zdrojům, aby neohrozila svou ekonomickou bezpečnost a rozvoj. Pokud by se přiklonila k Rusku, mohla by se dostat do izolace od Západu a to by její rozvoj zbrzdilo.