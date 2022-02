Po otravě poloniem nejdřív v nemocnici mysleli, že jde o střevní bakterii, popsala vdova po Litviněnkovi

Ta také tvrdí, že u ruské tajné služby FSB existuje speciální oddělení, které má na starost likvidaci nepohodlných lidí. A to jak na domácí půdě, tak za hranicemi. Vznik odboru byl prý pro Litviněnka poslední kapkou. V listopadu 1998 vystoupil na tiskové konferenci a obvinil vedení FSB, že dostával rozkazy v rozporu se zákony.

„Považuji to za významné vítězství. Úplně všechno se potvrdilo. Je skutečně vážná věc, že za vraždou mého muže stál ruský stát a celá operace byla naplánována zřejmě s vědomím Putina,“ říká Litviněnková. Součástí verdiktu je i odškodné v přepočtu asi tří milionů korun. Rozsudek zatím není pravomocný, protože obě strany se odvolaly a čekají na konečný verdikt.

Následovalo zatčení, poté zproštění a znovu zatčení. A nakonec Litviněnkův útěk z Ruska a získání azylu v britské metropoli. „Získal grant na psaní knih a spolu s historkem Jurijem Felštinským napsali knihu FSB vyhazuje do vzduchu Rusko. Tam se mluvilo o výbuších v domech v roce 1999, k nimž došlo v Moskvě a dalších městech. Tehdy Saša na základě analýzy dokázal, že výhodné toto bylo jen pro FSB. Protože v ten moment přichází k moci Putin, děje se tak na vlně jakéhosi vlastenectví a veřejné poptávky po státní ochraně. Putin přišel, začal druhou čečenskou válku a z nulového ratingu se jako zcela neznámý člověk vyšvihl do pozice populárního politika,“ nechala se slyšet Litviněnková.

V Londýně Alexandr Litviněnko intenzivně mapoval situaci v Rusku a kritizoval upevňování režimu Vladimira Putina. Mimo jiné ale i pomáhal zprostředkovávat obchody svým krajanům - a to se mu 1. listopadu 2006 stalo osudným.

Pohřbený ve zvláštním sarkofágu

„On už měl podezření, já jsem oponovala, že je to nějaké divné, proč by ho někdo měl chtít otrávit. Ani když se dostal do nemocnice, tak mu hned nediagnostikovali otravu, místo toho ho léčili na střevní bakterii,“ vzpomíná vdova na děsivou otravu poloniem, které její muž odolával několik týdnů. Pak zemřel.

Pohřbili ho v ochranném sarkofágu na londýnském hřbitově Highgate. Má skromný náhrobek v místech, kde leží prominentní osobnosti, třeba německý filosof a teoretik komunismu Karel Marx.

A s pohřbem začal i boj Mariny Litviněnkové za důkladné prošetření celé události. Práci vyšetřovatelů Scotland Yardu chválí a oceňuje, jak byli důkladní. Závěry byly dlouho utajované. A protože muže, kteří měli mít na otravě hlavní podíl, Rusko odmítlo vydat, nemohl se konat soud. Litviněnková se snažila domoci alespoň veřejných slyšení.

To se jí dlouho nedařilo, nakonec jí pomohl až verdikt soudu. Po slyšeních podala Litviněnková žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva. A dočkala se – loni 21. září instituce konstatovala, že Rusko je za zabití Litviněnka odpovědné. „Evropský soud pro lidská práva se v roli mezinárodního soudního orgánu snaží hrát politickou hru v souladu s rusofobií, která se stává velice populární v některých západních zemích,“ kontrovala mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová.

Proti verdiktu štrasburského soudu se neodvolala jen Moskva, ale i samotná Litviněnková, která považuje přiznané třímilionové odškodné za nedostatečné a požaduje sumu výrazně vyšší - přibližně 80 milionů.