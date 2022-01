S přítomností českých vojáků by lidé neměli problém, věří slovenský ministr obrany

Slovenský ministr obrany se obává toho, že kdyby skutečně došlo k ruskému útoku na Ukrajinu, vyvolalo by to zásadní migrační vlnu, která by zasáhla Slovensko.

Bojové jednotky s tisícovkou příslušníků by podle informací médií kromě Slovenska mohly působit také v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku. Slovensko leží na východní hranici Severoatlantické aliance, je tedy společně s Rumunskem, Polskem a pobaltskými státy případné konfliktní zóně nejblíž. Podle slovenského ministra obrany Jaroslava Nadě je situace nejvážnější hrozbou za desítky let.

S přítomností českých vojáků by Slováci neměli problém

Debaty o umístění aliančních sil na území Slovenska jsou ale podle něj na úplném začátku a budou se muset řešit zejména ve vojenských strukturách Aliance. Síla jednotek by podle něj neměla přesahovat nynější obdobné alianční útvary v Polsku nebo v Pobaltí.

Přítomnost cizích vojenských jednotek vždy a v každém státě budí vášně části obyvatel. Je tedy citlivou otázkou, jak by alianční základny v sousedství přijala slovenská veřejnost. Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se přiklání k tomu, aby se případné slovenské mise zúčastnili i čeští vojáci. Ministr obrany Naď by takovou spolupráci uvítal s tím, že by to mohlo důvěru v tyto kroky obecně posílit.

Naď poukázal i na nynější součinnost českého a slovenského vojenského letectva při obraně regionu. „Vztahy, které jsou mezi Slovenskou a Českou republikou, jsou výjimečné a osobně myslím, že by se to projevilo i v tom, že by s tím lidé neměli problém, právě naopak. Zároveň už dnes existují různé smlouvy, které dostávají naši vojenskou spolupráci na nadstandardní úroveň. Například naši letci mohou nad územím České republiky anebo i čeští nad územím Slovenska v případě potřeby sestřelovat letadla, to už je opravdu velká míra transferu suverenity. Právě to umožňuje naši spolupráci,“ dodal ministr.

Unie by měla být vůči Rusku jednotnější

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek o situaci jednal s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem. Během rozhovoru Putin uvedl, že NATO podle něj nerozptýlilo obavy Moskvy ohledně rozšiřování Aliance směrem na východ. Slib, že se NATO neotevře zemím z východní Evropy, žádalo Rusko po Severoatlantické alianci i Spojených státech. NATO avizovalo, že je připraveno posílit svou vojenskou přítomnost v regionu, upřednostňuje ale diplomatické řešení krize.