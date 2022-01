Česko žádá EU o lepší podmínky zařazení jádra a plynu mezi ekologické investice, uvádějí Hospodářské noviny

Evropská komise na přelomu roku představila návrh, který za určitých podmínek zařazuje jádro a plyn mezi přechodové zdroje energie, což má k jejich podpoře přilákat soukromé investory. Brusel vyslyšel volání řady zemí včetně Česka, které chtějí jádro či plyn využívat jako náhradní zdroj při odstavování neekologických uhelných elektráren či tepláren.

Server HN.cz uvedl, že české úřady posílají do Bruselu k návrhu taxonomie jedenáct komentářů, které by měly zvýhodnění investic do jádra a plynu více rozvolnit.

Česko chce třeba vypustit limity pro zvýhodnění jádra. „Česká republika žádá o vypuštění ustanovení, která naznačují přechodný charakter jaderné energetiky, zejména lhůty pro povolení provozu stanovené do roku 2045 pro nové elektrárny a do roku 2040 pro stávající elektrárny,“ stojí podle serveru v dokumentu pro Brusel.

České straně vadí také lhůta pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva do roku 2050. Podle Česka nebude z nových jaderných elektráren dokončených po roce 2040 ještě dost radioaktivního odpadu, který by zamířil rovnou do úložiště, píše HN.cz. Stačilo by tak podle Česka mít do roku 2050 pouze stavební povolení k výstavbě úložiště.