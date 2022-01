Investice do jaderných zdrojů nesmí Komise označit za přechodné, žádá ministr Síkela

„Rádi bychom jednali například o dílčích technických parametrech pro využití zemního plynu a jeho následné nahrazování vodíkem nebo obnovitelnými plyny,“ uvedl v úterý Síkela.

Plán Komise počítá například s tím, že do roku 2050 budou muset mít jaderné elektrárny pro svůj odpad hlubinná úložiště. Takzvanou taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic, odmítají odpůrci obou technologií – jaderných zdrojů i zemního plynu. Kvůli některým podmínkám však nabádají k opatrnosti částečně i jejich stoupenci. Komise bude podněty k návrhu přijímat do 12. ledna, do konce měsíce ho chce schválit.