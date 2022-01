Pandemie ve světě: Chci naštvat neočkované, prohlásil Macron. Australany pobouřila výjimka pro Djokoviče

„Chci opravdu naštvat neočkované. A tak v tom budeme pokračovat až do konce. To je strategie,“ uvedl francouzský prezident. „Nebudu je zavírat do vězení, nebudu je násilím očkovat. A tak je potřeba jim říct: od 15. ledna už nemůžete jít do restaurace, nemůžete jít na skleničku, nemůžete jít na kávu, nemůžete jít do divadla, nemůžete jít do kina,“ dodal Macron.

Jeho výroky otřásly Národním shromážděním a donutily předsedajícího zasedání, aby uprostřed noci na středu přerušil jednání poslanců kvůli chaosu, který mezi nimi vyvolaly. Zákonodárci v úterý večer pokračovali v debatě o zákoně, který změní covidpas na očkovací pas.

Vládou plánovaný očkovací pas bude vyžadovat potvrzení o očkování, pouhý negativní test stačit nebude. Neočkovaní tak nebudou moci navštěvovat pohostinská a jiná volnočasová zařízení.

Macronovy výroky vyvolaly tři měsíce před prvním kolem prezidentským kolem silnou kritiku zleva i zprava. Ultralevicový prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon ze strany Nepodrobená Francie je označil za děsivé. „Má prezident kontrolu nad tím, co pronáší? WHO říká: 'Raději přesvědčovat než nutit'. A on? 'Ještě víc naštvat'. Otřesné,“ napsal na Twitteru.

Le Président maîtrise-t-il ce qu'il dit ?

L'OMS dit « convaincre plutôt que contraindre ». Et lui ? « Emmerder davantage». Consternant.#Macron — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 4, 2022

Podle Marine Le Penové, kandidátky krajně pravicového Národního sdružení (RN), „by to prezident neměl říkat. Garant jednoty národa se jej tvrdošíjně snaží rozdělit a předpokládá, že z neočkovaných lidí udělá občany druhé kategorie. Emmanuel Macron není hoden svého úřadu“.

Ve Francii rychle roste počet nových případů, v úterý země zaznamenala skokový nárůst. Laboratoře potvrdily přes 271 tisíc pozitivních případů, nejvíce od začátku pandemie kdekoli v Evropě. Počet lidí s těžkým průběhem cvidu-19 ve francouzských nemocnících překonal hranici dvacet tisíc, stále se však jedná o výrazně nižší údaj než při vrcholech předchozích vln nákazy.

Australský premiér žádá po tenistovi důkazy

Výjimka z očkování proti koronaviru pro tenisovou světovou jedničku Novaka Djokoviče rozhořčila australskou veřejnost. Premiér Scott Morrison požaduje důkazy, že krok komise byl oprávněný, jinak má tenisová jednička okamžitě opustit Austrálii. Djokovič může díky výjimce usilovat o desátý titul na grandslamovém Australian Open, které je jinak přístupné jen očkovaným hráčům.

Austrálie bojovala s koronavirem uzávěrou hranic a dlouhými lockdowny, ale varianta omikron tam v posledních dnech přinesla rekordní přírůstky nakažených v řádech desítek tisíc lidí denně. Za těchto okolností výjimka pro neočkovaného Djokoviče vyvolala vlnu nevole. „Je to opravdová facka do tváře obyvatel státu Victoria, kteří v posledních dvou letech žádali o výjimky kvůli řadě věcí –⁠ neočkování, možnost navštívit blízké, účast na pohřbu nebo rozloučení s rodinnými příslušníky v domovech seniorů –⁠ a znovu a znovu jim je zamítali,“ kroutil hlavou televizní reportér Shane McInnes.