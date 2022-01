Australany pobouřila výjimka pro Djokoviče, premiér hrozí vyhoštěním tenisty ze země

Rozhlasový novinář Andy Maher to vidí podobně. „Australanům dva roky nic nedovolili, ale tenhle chlapík, který má ve vztahu ke koronaviru výjimečné svobody, dostane svou výjimku,“ poznamenal.

„Je to opravdová facka do tváře obyvatel státu Victoria, kteří v posledních dvou letech žádali o výjimky kvůli řadě věcí –⁠ neočkování, možnost navštívit blízké, účast na pohřbu nebo rozloučení s rodinnými příslušníky v domovech seniorů –⁠ a znovu a znovu jim je zamítali,“ kroutil hlavou televizní reportér Shane McInnes.

„Očekáváme jeho prezentaci a předložení důkazů, které to podporují. Pokud tyto důkazy budou neuspokojivé, nebude se s ním zacházet jinak než s kýmkoliv jiným a poletí dalším letadlem domů. Neměla by být speciální pravidla pro Novaka Djokoviče. Ani náhodou,“ prohlásil premiér Scott Morrison.

Organizátoři prvního grandslamu sezony tvrdí, že Djokovičova žádost byla velmi přísně posouzena dvěma nezávislými komisemi zdravotnických expertů, z nichž jedna byla jmenována ministerstvem zdravotnictví státu Victoria.

Detaily o okolnostech výjimky může vzhledem k ochraně soukromí zveřejnit jen sám Djokovič. Ředitel turnaje Craig Tiley by mu to doporučil. „Pomohlo by, kdyby Novak vysvětlil, na základě čeho o výjimku žádal a díky čemu ji dostal,“ řekl.