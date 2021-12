Americký úřad navrhuje zkrátit karanténu na pět dní

Podle CNN například kvůli šíření nákazy mezi zaměstnanci omezí počet jízd metro v New Yorku. Kvůli vysokému počtu nakažených společnost Apple v pondělí oznámila, že uzavírá všech svých sedm obchodů v New Yorku.

Ředitelka CDC Rochelle Walenská uvedla, že v USA lze očekávat prudký nárůst počtu lidí nakažených omikronem. „Ne všechny tyto případy budou vážné. Ve skutečnosti mnoho z nich bude bezpříznakových,“ řekla agentuře AP. Dodala, že cílem je nastavit mechanismus, který umožní bezpečné fungování společnosti a bude zároveň v souladu s vědeckými poznatky.

Nové pokyny ohledně zkrácení karantény nejsou nařízením, nýbrž doporučením zaměstnavatelům a místním úřadům, píše AP.

Pět dní doma, dalších pět s rouškou

Podle nových doporučení se má nakažená osoba izolovat pět dní místo deseti. Pokud po pěti dnech nevykazuje příznaky,může se vrátit do práce, ale měla by nejméně pět dalších dní nosit všude roušku. Pokud dotyčný příznaky po pěti dnech má, měl by však podle CDC zůstat doma do zlepšení zdravotního stavu a poté nosit pět dní všude roušku.

Na osoby, které přišly do úzkého kontaktu s nakaženým, ale neměly pozitivní test, se podle pravidel CDC vztahují karanténní pravidla. Dříve CDC uváděla, že nejméně na deset dnů by do karantény měli lidé, kteří nejsou plně naočkovaní. Nyní uvádí, že karanténu mohou vynechat pouze lidé s posilující dávkou, ale budou muset alespoň deset dní nosit roušku.

Agentura AP připomíná, že ukončení izolace či karantény po pěti dnech není bez rizik, jelikož z pozitivního testu nemusí být jasné, kdy se dotyčný infikoval a kdy je nejnakažlivější. Walenská v této souvislosti zdůraznila, že v aktualizovaném doporučení mají roušky zásadní roli.