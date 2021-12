Pandemie ve světě: Do Dánska jen s testem, v USA budou zřejmě brzy všichni očkovaní či po nemoci

Austrálie v pondělí potvrdila první úmrtí pacienta nakaženého novou koronavirovou variantou omikron, informovala agentura Reuters. Pacientem byl muž ve věku mezi 80 a 90 lety, který trpěl ještě dalšími zdravotními problémy. Infikoval se v pečovatelském domě a zemřel v nemocnici v Sydney.

Podle Reuters přibylo v zemi, která má přes 25 milionů obyvatel, za 24 hodin rekordních 10 186 případů nákazy koronavirem, přičemž hranici deseti tisíc tento údaj překročil poprvé od začátku pandemie.

Australské úřady zatím nemají v plánu dále zpřísňovat opatření, protože nemocnice podle nich situaci zvládají. „Ačkoli vidíme nárůsty počtu nakažených, nevidíme zatím dopady na náš nemocniční systém,“ prohlásila Annastacia Palaszczuková, premiérka australského státu Queensland, který zaregistroval 784 nových případů a čtyři hospitalizované.

Některé australské státy ale v posledních dnech k přísnějším opatřením přistoupily, když například znovu zavedly nošení roušek na veřejnosti nebo začaly vyžadovat covidové pasy pro vstup do různých veřejných zařízení. Celkem je v Austrálii v nemocnicích s covidem 524 lidí, z toho 55 na jednotkách intenzivní péče, uvedla agentura AP.

Dánsko vyžaduje od přijíždějících negativní test

V Dánsku od pondělíl platí nová pravidla, podle kterých musí mít při vstupu do země všichni cestující negativní test na koronavirus. Dánští občané ho mohou podstoupit do 24 hodin po příjezdu, ostatní ještě před nastoupením cesty. Nařízení platí bez ohledu na to, zda jsou lidé očkováni, nebo ne, a platit má prozatím do 17. ledna. V neděli téměř šestimilionové Dánsko zaznamenalo 14 844 nových nákaz, což je dosud nejvyšší údaj.

Co do hospitalizací je na tom lépe než minulou zimu –⁠ na začátku ledna bylo s covidem-19 v nemocnicích 945 lidí, dnes je jich 579. V zemi dostalo posilující dávku vakcíny více než 42 procent občanů. Od začátku epidemie se nakazilo 699 tisíc Dánů a na covid-19 jich zemřelo 3210.

Nová pravidla pro lidi přijíždějící z ciziny určují, že ti, kdo v Dánsku nemají stálé bydliště, si musejí nechat test udělat před nastoupením cesty. Podle tamního ministerstva zdravotnictví je požadován negativní výsledek PCR testu starého nejdéle 72 hodin. V případě rychlého antigenního testu budou dánské úřady negativní výsledek uznávat jenom tehdy, nebude-li starší než 48 hodin. Kdo pravidla nedodrží, může počítat s pokutou.

K nařízení se pojí několik výjimek. Povinnost testování se netýká dětí mladších 15 let a lidí, kteří prodělali covid-19 v minulých šesti měsících. Osvobozeni jsou rovněž lidé, kteří přijíždějí za prací do regionů na hranici s Německem a Švédskem a rovněž lidé přijíždějící z dánského ostrova Bornholm, kteří projedou Švédskem. Testovat se nemusí ani ti, kdo budou Dánskem jenom projíždět do jiných destinací a nezdrží se déle než den.

V Německu počet nakažených překonal sedm milionů, spolkové země zpřísňují

V Německu se za poslední den potvrdilo 13 908 nových případů nákazy koronavirem a počet infikovaných od začátku pandemie tak překročil hranici sedmi milionů. Informoval o tom Institut Roberta Kocha.

V 83 milionové zemi už kvůli covidu-19 zemřelo přes 110 tisíc lidí. Za posledních 24 hodin přibylo 69 úmrtí, před týdnem bylo obětí 180.

Některé německé spolkové země dál zpřísňují opatření, přestože počet nově nakažených mírně klesá. Ode dneška platí nová pravidla například v Dolním Sasku, Bádensku-Württembersku, Braniborsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku.

V celém Meklenbursku-Předním Pomořansku na severovýchodě Německa se zavírají kina, divadla, muzea, vnitřní prostory zoologických zahrad, plovárny a další zařízení pro trávení volného času. V Braniborsku platí i pro očkované a uzdravené na soukromých setkáních uvnitř nebo venku horní hranice deseti účastníků, zatím do 11. ledna.

Pokud je v domácnosti někdo neočkovaný proti covidu, zůstávají v platnosti dosavadní pravidla a na soukromé sešlosti tedy smí přijít nanejvýš dva lidé z jiné domácnosti. Nepočítají se děti mladší 14 let.

Také v Dolním Sasku se smí scházet jen desetičlenné skupiny očkovaných nebo uzdravených. V Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa platí ode dneška v oblasti zavírací doba od 22:30 do 5:00. Na silvestra začíná zavírací hodina v jednu hodinu ráno.

USA registrují více nákaz než při vrcholu vlny způsobené deltou

Ve Spojených státech nadále roste průměrný počet nově infikovaných koronavirem a překonává vrchol letní vlny pandemie nemoci covid-19 způsobené variantou delta. Přibývající počty nových případů experti připisují variantě omikron a upozorňují, že zemi čekají těžké dva měsíce.

Podle vládního experta Anthonyho Fauciho se USA vzhledem k současnému vývoji mohou brzy dostat do situace, kdy v zemi nezbyde v podstatě nikdo, kdo by nebyl očkovaný nebo se nenakazil koronavirem. To by však podle něj nakonec mohlo pomoci dostat pandemii pod kontrolu.

Podle dat Univerzity Johnse Hopkinse se nyní v zemi koronavirus prokáže v průměru téměř u 200 tisíc lidí denně, což je nejvíce od ledna. Křivka přitom stále strmě stoupá, podle listu The New York Times se daří odhalit o 83 procent více nových infekcí než před 14 dny.

Počet mrtvých s covidem celosvětově překonal 5,4 milionu

Počet mrtvých v souvislosti s nemocí covid-19 na celém světě podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse překročil 5,4 milionu. Předposledních 100 tisíc mrtvých přibylo za 12 dní, naposledy to bylo 16 dní.

Nejvíce obětí na životech od začátku pandemie evidují v absolutních číslech Spojené státy, kde podle údajů univerzity zemřelo přes 816 tisíc lidí. Následují Brazílie, Indie, Mexiko a Rusko. V České republice s covidem dosud zemřelo 35 805 lidí.

Česko je nyní podle údajů serveru ourworldindata.org na osmém místě podle celkového počtu potvrzených obětí koronaviru přepočtených na milion obyvatel, ještě v polovině prosince byla Česká republika sedmá nejpostiženější (nyní ji předstihla Gruzie).

Nejvíce obětí koronaviru na počet obyvatel vykazuje Peru, následují Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Černá Hora, Severní Makedonie a Gruzie.

Čína řeší ohnisko nákazy ve městě Si-an, nasadila tvrdý lockdown

Čína bojuje s ohniskem koronavirové nákazy ve městě Si-an, které leží asi 900 kilometrů od Pekingu. V neděli místní úřady nařídily zpřísnění karanténních opatření pro zhruba 13 milionů tamních obyvatel a nařídily kompletní dezinfekci města. V celé Číně se za neděli potvrdilo 200 nových případů infekce virem SARS-CoV-2, o den dříve to bylo 206, což byla nejvyšší bilance od března 2020.

Si-an je hlavním městem provincie Šen-si a velmi tvrdá uzávěra tam platí už od čtvrtka. Doprava z města a do města byla až na výjimky zrušena a lidé nesmějí odjet bez souhlasu zaměstnavatele nebo místních úřadů. Otevřené jsou jen obchody, které prodávají nezbytné zboží, a i do nich se lidé dostanou jen sporadicky. Vyjít ven na nákupy smí jen jeden člen domácnosti, a to jednou za tři dny.

„V nadcházejících dnech pravděpodobně odhalíme ještě řadu dalších případů,“ uvedl podle agentury AFP jeden z představitelů vedení města Che Wen-čchüan. Podle něj je nyní asi 29 tisíc lidí v úplné izolaci, kterou musejí strávit v některém z místních hotelů.

Lockdown v Si-anu patří k nejpřísnějším od roku 2020, kdy Čína uzavřela jedenáctimilionové město Wu-chan, a bude platit do odvolání.