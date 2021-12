Izraelský šéf diplomacie přivezl do Egypta ztracené artefakty. Zmizely během chaosu Arabského jara

Lídři izraelské a egyptské diplomacie jednali o vzájemných vztazích, novém americkém prezidentovi, asertivní politice Íránu nebo o izraelsko-palestinském sporu. Jako gesto dobré vůle ministr zahraničí a budoucí premiér Izraele Lapid přivezl pětadevadesát kamenných destiček, sošek staroegyptských božstev, svitků papyru s hieroglyfy a cenných mincí.

„Izraelský památkový úřad vítá iniciativu ministra zahraničí Lapida. Rád pomůže egyptským úřadům s návratem starožitných památek, které byly ukradeny z Egypta, egyptskému lidu,“ prohlašuje ředitel Izraelského památkového úřadu Eli Eskozido.

Artefakty zmizely během násilné revoluce, která v lednu 2011 svrhla autoritářského prezidenta Husního Mubaraka. Rozpad bezpečnostních složek umožnil masivní rabování egyptských muzeí a probíhajících vykopávek.

Stovku artefaktů zabavila izraelská policie postupně v poslední dekádě. Některé přivezli do Izraele pašeráci na cestě na Západ. Další památky směřovaly k místním sběratelům. Policisté spolupracovali s Interpolem a egyptskými bezpečnostními složkami.

V obchodu s památkami se točí miliardy

Desítky tisíc staroegyptských památek nevyčíslitelné hodnoty zmizely v mezinárodních sítích černého a pololegálního obchodu. Jeho roční obrat se odhaduje na deset miliard dolarů. „Tento obchod je mezinárodní. Sahá do Evropy, do Německa, Anglie, Francie, do New Yorku. Je to rozvětvený obchod,“ vysvětluje starožitník z Jeruzaléma Cháder Baidun.

„Když se podíváte na eBay, najdete tam staré nádoby třeba z rané doby bronzové. Někdo je ukradl v posledních měsících a prodávají se za tři sta až čtyři sta dolarů. A to mluvíme o pouhé keramice,“ popisuje ředitel Albrightova ústavu pro archeologii v Jeruzalémě Matthew J. Adams.

Po pečlivé kontrole vrácené památky poputují do rozsáhlých egyptských sbírek. Některé se objeví ve Velkém egyptském muzeu, které po několikerém odložení otevře snad za rok.