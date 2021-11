Šest milionů lidí a nejvyšší budova Afriky. Egyptské úřady se začnou stěhovat do nové metropole

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí nařídil vládě, aby začala stěhovat úřady do nové metropole. Přesun aparátu včetně desítek tisíc zaměstnanců začne v prosinci. Nové hlavní město má ulehčit už tak přelidněné Káhiře, jejíž populace se do dvaceti let zřejmě zdvojnásobí. Velkolepý projekt budovaný šest let slibuje město založené na technologiích. Čím dál víc ale odhaluje i své problémy.