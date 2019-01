Babiš chce v Letňanech postavit obří úřednickou čtvrť za 6 miliard

„V této oblasti je maximálně možné stavět do čtvrtého patra, což neodpovídá představě pana ministra, že by tam mohly vzniknout mrakodrapy. Ale plochy je tam hodně, takže nízké budovy je možné realizovat.“

/*json*/{"map":{"lat":50.12837563970858,"lng":14.517382312606752,"zoom":13,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":50.12654874237444,"lng":14.51594352722168,"type":"1","description":"Stanice metra Letňany"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Komplex by měl podle Babiše stát na pláni u konečné stanice linky metra C v Letňanech. „Myšlenka je postavit obrovský kancelářský komplex v Letňanech, kde by mohlo pracovat 10 až 11 tisíc lidí. Mohlo by tam sedět nejen všech 6715 úředníků ministerstva financí a jeho podřízených organizací, ale výhledově by se tam mohly přestěhovat další resorty a úřady,“ popsal Právu své záměry.

Ministr financí spočítal, že jen lidé z jeho resortu a podřízených organizací jsou roztroušeni po 38 budovách na více než 201 tisících metrech čtverečních, z toho 76 tisíc metrů čítají kancelářské prostory.

„Sestěhování by dávalo smysl i proto, že bychom mohli využít spousty synergií. Úřady by byly pohromadě, komunikace a logistika by byly účinnější, ušetřili bychom na energiích a na úklidu, ostraze a v řadě dalších oblastí,“ představuje si Babiš.

Podle šéfa hnutí ANO by byl komplex výhodný nejen pro ministry a úředníky, ale i občany. Byrokratické záležitosti by mohli řešit na jednom místě. „V Paříži mají také jeden věžák, ve kterém sídlí několik resortů,“ připomněl Babiš.

Prodej budov v centru

Budovy, v nichž úředníci nyní sídlí, by se prodaly. Tím by se financovala stavba komplexu. Podle Babišových odhadů by úřednická čtvrť měla stát zhruba 6 miliard korun.