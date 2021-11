Macronův exporadce Benalla dostal rok vězení za napadení demonstrantů

Na prvomájové manifestaci v Paříži v roce 2018 Benalla v policejním převleku napadl demonstranty. Hájil se tím, že jen šel na pomoc kolegovi a jednal v rámci mezí zákona. Soud s ním nesouhlasil a zdůraznil, že neprojevil nad svými činy lítost.

Soud také rozhodl, že Benalla neoprávněně použil diplomatický pas pro jedenáct cest do na Bahamy a do Afriky, mimo jiné do Maroka, ačkoliv už přišel o místo, k němuž se pas vázal. Dostal také trest za neoprávněné nošení zbraně na Macronově předvolebním mítinku v roce 2017 a za falšování dokumentů.

„Nejsem andílek, ale dělal jsem věci v mezích pravidel. Dělá to ze mě delikventa?“ ptal se u soudu Benalla. Jeho obhajoba tvrdila, že měl pro své jednání důvod, protože francouzské zákony připouštějí civilní zadržení osoby páchající trestný čin. Benalla podle obhajoby zasáhl proti lidem, kteří napadali policisty, a „připadalo mu normální zasáhnout“.

Nepřišlo mu to nelegální

Ve věci použití diplomatických pasů Benalla přiznal, že to od něj byla „hloupost“, ale „v tu chvíli mu to nepřišlo nelegální, protože deset let vídal politiky, jak to také dělají“.

Soud začal 13. září v Paříži. Je mu kladeno za vinu, že v policejním převleku na demonstraci napadl dvojici lidí a demonstranty. Tyto skutečnosti vyšly najevo v červenci 2018 a vyvolaly politický skandál. Kaskáda odhalení činů tohoto muže v srdci bezpečnostního aparátu francouzského prezidenta vážně poznamenala první část pětiletého funkčního období Emmanuela Macrona, který čelil kritice, že svého poradce okamžitě neodvolal a neodsoudil jeho chování.