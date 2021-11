Turecký politik Demirtaş je pět let ve vězení, Ankara výzvy k jeho propuštění neslyší

video Události ČT: Demirtaş je pět let vězení

„Společně jsme usilovali o mír v Turecku a věděli jsme, že za to zaplatíme. Věděli jsme to i proto, že když mi bylo pět let, podobně zatkli mého otce,“ uvádí Demirtaşova manželka Başak, která nyní v bývalé kanceláři svého vězněného partnera v Diyarbakiru na východě Turecka pomáhá vyřizovat jeho agendu.

Demirtaş je ve vězení na západě Turecka, patnáct set kilometrů od manželky a dcer. Během dvou povolených návštěv měsíčně se s ním mohou vidět vždy jen hodinu. „Očekáváme pomoc hlavně od Evropy. Měla by se postavit za své hodnoty. Dosavadní kroky byly velmi pomalé,“ podotýká politikova manželka.

Razie proti Demirtaşovi přišla rok a půl po volbách, ve kterých prokurdskou HDP dostal do parlamentu a AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana tím připravil o většinu. Prokurátoři Demirtaşe viní z podpory terorismu, respektive zakázané Strany kurdských pracujících (PKK), která vede ozbrojený boj za kurdskou autonomii.