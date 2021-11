Čtyřicet států slíbilo zastavit své uhelné elektrárny do dvaceti let. Čína, USA a Indie se k paktu nepřidaly

Naopak britský stínový ministr pro podnikání Ed Miliband čtvrteční dohodu považuje za nedostatečnou, protože se k ní nepřipojila Čína. Upozornil také, že pakt nezmiňuje nic o ropě a plynu, píše BBC.

Uhlí jako téma číslo jedna

Uhlí je ve čtvrtek hlavním tématem konference COP26 a účastnické státy jednají o několika různých dohodách. K jisté formě omezení používání uhlí se podle agentury Reuters zavázalo 77 zemí. Dvacet vlád, včetně USA nebo Kanady, by ještě ve čtvrtek mělo slíbit, že do konce roku 2022 zastaví financování zahraničních projektů spojených s fosilními palivy. Část dohody, která se ale týká také investic do domácích projektů, odmítla podepsat Indie, Čína a Austrálie, uvádí Reuters.

Právě uhlí je samo o sobě faktorem, který nejzásadněji přispívá ke klimatickým změnám. V roce 2019 se z něj vyrábělo přibližně 37 procent elektrické energie na světě. Nejvíce uhlí na planetě spotřebuje Čína, která slíbila nestavět uhelné elektrárny v zahraničí, ale pro vlastní území tento závazek odmítla. Austrálie, kde pochází z uhlí rovná polovina elektřiny, otvírá nové doly, píše Le Monde. V Indii stojí na uhlí dokonce 70 procent elektřiny. Indický premiér Naréndra Módí slíbil snížit podíl na 50 procent do roku 2030, což Le Monde popisuje jako odvážný krok.

„Současná situace na energetických trzích není důvodem k pozastavení odchodu z uhlí. Naopak to dokazuje, že je důležité urychlit přechod na čisté energie a dramaticky snížit naši závislost na fosilních palivech,“ uvedla v Glasgow eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.