Výbor OSN kritizuje Česko za rostoucí počet dětí v pornografii a prostituci i za umísťování do ústavů

Orgán OSN vyjádřil „vážné znepokojení“ nad tím, že v Česku roste počet dětí zneužívaných formou dětské prostituce či pornografie. Výbor proto vyzval tuzemskou vládu, aby řádně prošetřila sexuální zneužívání dětí, zejména v on-line prostoru a v turistickém sektoru.

Výbor rovněž podobně jako v minulých letech kritizoval vysokou míru umísťování dětí do ústavní péče v Česku, což se podle něj týká zejména těch s postižením. Vládě doporučil, aby přišla s plánem postupného zrušení ústavní péče, která by měla být nahrazena péčí o děti v rámci rodin či komunit. Zvláštní pozornost by země měla podle výboru věnovat situaci dětí s postižením, mladších tří let a Romů.