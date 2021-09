ŽIVĚ: Senátoři rozhodnou o rušení kojeneckých ústavů, začnou jednat o místní příslušnosti exekutorů

Nejočekávanější čtvrteční rozhodnutí senátorů se bude týkat novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Její součástí je rušení kojeneckých ústavů a také zvýšení odměn pěstounům. Senátní výbory doporučily schválit ji beze změn.

Kdyby senátoři změny v novele navrhli nebo ji chtěli dokonce zamítnout, hrozil by její úplný zánik. Vzhledem k nadcházejícím volbám by se k ní již nynější Poslanecká sněmovna pravděpodobně nestihla vyjádřit – ledaže by ještě svolala mimořádnou schůzi. Na programu řádné schůze se již poslanci domluvili a figuruje na něm jedenáct jiných předloh vrácených horní komorou.