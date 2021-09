Nejvíce společného máme s CDU/CSU, řekla poslankyně Altová za FDP k povolebním vyjednáváním

Poslankyně uvedla, že je potřeba nezávislá energetická politika Evropské unie. Mělo by tedy být zájmem i Německa, aby se Evropa stala nezávislou na zásobování surovinami jak z Ruska, tak z USA.

Zájmem FDP pak je, aby ekologie šla dohromady s ekonomikou. Poslankyně řekla, že při ochraně klimatu nemá smysl zlikvidovat vlastní hospodářství. Pokud by se na to nebral ohled, zaměstnanost by rapidně stoupla. Připomněla v této souvislosti také rostoucí ceny za energie.

Domnívá se, že FDP a Zelení mohou najít společnou cestu, když se Zelení otevřou novým technologiím. Konkrétně Altová zmínila „syntetické suroviny“. Podle ní také nemá smysl zakázat určitý druh motoru. Věda a výzkum mají podle ní dostat možnost najít úplně novou cestu a nemělo by se jít cestou zákazů.