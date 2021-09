Po volbách v Německu chtějí Zelení začít jednat s SPD, nevylučují ale ani spolupráci s konzervativci

SPD chce postavit semafor

Kancléřský kandidát sociální demokracie Olaf Scholz z nedělních výsledků vyvozuje, že Němci si přejí koalici jeho SPD, Zelených a FDP, tedy takzvaný semafor. SPD je připravena s těmito stranami začít jednat, sestavila už šestičlenný tým.

„Chceme sestavit vládu se stranami, které volby vyhrály. A to jsou SPD, která dosáhla značného nárůstu hlasů, jsou to Zelení a je to FDP,“ prohlásil Scholz.

Všechny tyto strany si oproti volbám před čtyřmi lety polepšily. Scholz doufá, že nová koalice se podaří sestavit ještě do Vánoc.