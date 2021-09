Německo čeká koaliční rébus. Řešení je řada, žádné ale nebude bezbolestné

Semafor: SPD + Zelení + FDP

Už začátkem září řekl kancléřský kandidát sociálních demokratů Olaf Scholz v rozhovoru pro Tagespiegel, že by chtěl vládnout se Zelenými. Podobnost jejich programů je zřejmá, přestože někdejší šéf SPD Siegmar Gabriel před lety varoval, že „SPD nemá být zelenější než Zelení.“

„Mnohé z toho, co mají v programu, s nimi sdílíme. Ale pokud jde o ochranu klimatu, nestačí jen prohlášení. Právě tady je nutné jasně říct, co chceme dělat a do kdy to chceme zvládnout,“ nabádal sociální demokraty člen Zelených Michael Kellner.

Červeno-zelená koalice ale s největší pravděpodobností na většinu nedosáhne. Scholz proto zvažuje právě semafor.

Hledat společnou řeč se Svobodnými liberály ale nebude snadné. Zatímco FDP rezolutně odmítá zvyšování daní, SPD s tím najisto počítá – chce tak splatit dopady koronavirové krize. Sociální demokracie – stejně jako Zelení – chce zavést na dálnicích rychlostní limit 130 kilometrů v hodině, což je pro FDP neprůchozí.

Scholz už liberálům slíbil férové jednání při možných koaličních rozhovorech. Pro deník Süddeutsche Zeitung zdůraznil, že rozhovory mezi CDU/CSU, Zelenými a FDP před čtyřmi roky zkrachovaly jen kvůli tomu, že se unie a Zelení příliš nenamáhali najít prostor pro vznik trojkoalice. Jednali pouze spolu a FDP přisoudili vedlejší roli. „Jsem zkušený vyjednavač a vím, co je třeba, když na to přijde,“ dodal Scholz v rozhovoru pro Handelsblatt.

FDP přesto zůstává ohledně spolupráce se sociálními demokraty skeptická. Šéf liberálů Christian Lindner ujistil, že do vlády nepůjde za každou cenu, prioritou je prosazování vlastního programu a pro účast na semaforu se mu „nedostává fantazie“.