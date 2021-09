Bojovný Laschet, souznějící Scholz a Baerbocková. Poslední debata německých lídrů nastínila povolební vyjednávání

Společnou debatu, která byla před parlamentními volbami 26. září poslední, vyhrál podle průzkumu Forsa stejně jako obě předešlé diskuse Scholz. Bylo o tom přesvědčeno 42 procent respondentů. Lascheta označilo za vítěze 27 procent účastníků ankety a Baerbockovou 25 procent.

Scholzova SPD je favoritem také předvolebních průzkumů. Podle agentury Insa, která sondáž vypracovala pro nedělník Bild am Sonntag, by SPD ve volbách získala čtvrtinu hlasů, na druhém místě by skončila CSU/CSU s jedenadvaceti procenty a třetí by s patnácti procenty byli Zelení. Do Spolkového sněmu by se ještě s dvanácti procenty dostali liberálové (FDP), desetinu voličů by oslovila AfD a šest procent by získala Levice.