Libanon je na kolenou, z krize by jej mohl vyvést zemní plyn z Egypta

Libanon sužuje v posledních měsících chaos –⁠ v zemi chybí pohonné hmoty, potraviny i léky. Zemi opouští tisíce lidí. Ekonomická krize zde vypukla před dvěma lety, prohloubily ji pandemie koronaviru i loňský masivní výbuch v bejrútském přístavu. Krátce po něm rezignoval premiér Hasan Dijáb a země od té doby nemá stabilní trvalou vládu. Prvním světlem na konci tunelu by mohla být dohoda s Egyptem, který by Libanonu měl dodávat zemní plyn. Ujednání však brzdí sankce USA uvalené na Sýrii, přes kterou by surovina do země měla putovat.