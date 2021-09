Jmenování metropolity vyhrotilo spor o identitu Černohorců

Protestující ráno stříleli do vzduchu a házeli po policistech kamení a lahve. Střety propukly v Cetinji už v sobotu, zapojily se do nich stovky lidí. Demonstranti v okolí kláštera postavili pouliční zátarasy z kontejnerů na odpad, pneumatik a velkých balvanů, aby zástupcům církve i státu znemožnili přístup na obřad. Mnoho z nich strávilo noc na barikádách, protože se objevily zprávy, že se blíží policejní posily, které mají za úkol zátarasy zlikvidovat.

Spor na všech úrovních

V sobotu srbského patriarchu a nového metropolitu v Podgorici vítaly tisíce lidí. Prosrbský premiér Zdravko Krivokapić označil protesty v Cetinji za „pokus o terorismus“.

Prozápadní prezident Milo Djukanović sice uvedl, že zůstane nestranný, ale demonstranty v Cetinji pochválil za obranu národních zájmů před údajnými snahami Srbska ovlivňovat dění v Černé Hoře prostřednictvím pravoslavné církve. „Je potřeba, abychom chránili svou svobodu a suverenitu,“ řekl prezident ve veřejnoprávní televizi RTCG a zároveň vyzval ke klidu a zdrženlivosti.

Srbský prezident Aleksandar Vučić, kterého zástupci opozice v Černé Hoře obviňují z vměšování se do záležitostí jejich země, Joanikijemu poblahopřál a pochválil vládu za to, že se obřad navzdory protestům konal. Srbským médiím Vučić řekl, že co se týče Černé Hory, nemá Bělehrad žádné ambice až na „co nejbližší a co nejlepší vztahy“.

Od získání černohorské nezávislosti někteří obyvatelé této země chtějí, aby vznikla pravoslavná církev nezávislá na té srbské. Srbská ortodoxní církev hrála důležitou roli při loňských demonstracích, v důsledku nichž padla dlouholetá prozápadní vláda. Tu současnou vytvořily prosrbské a proruské strany, připomíná AP.