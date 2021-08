Ve Francii pokračovaly demonstrace proti covidovým pasům a očkování dětí

Protestující chtějí vydržet – pokud to bude nutné - tak dlouho, jako v minulých třech letech hnutí žlutých vest. Plánují každý týden připomínat svůj odpor k opatřením vlády, která podle nich nedávají smysl, uvedl zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

„Covidový pas, který po nás chtějí, nemá logiku. Žádné ohnisko nákazy nebylo zjištěno po manifestacích, venkovních shromážděních, ani v obchodních domech,“ řekla jedna z demonstrantek, Pařížanka Michelle.

Odpor k očkování dětí

Další z demonstrantů mají problémy s očkováním dětí. Teď je povinné pro aktivní dětské sportovce. Mnozí se obávají, že vláda bude chtít nařízenou vakcinaci ještě rozšířit.

„Protože chtějí očkovat děti po návratu do škol, od dvanácti do sedmnácti let. To je nepřijatelné i proto, že rizika podle mého převažují nad výhodami,“ uvedl demonstrant z pařížského předměstí Patrick.

Ve francouzské metropoli manifestovalo několik různých skupin, včetně odpůrců vakcinace obecně a zdravotníků, kteří musí mít být očkováni do půlky září. Předpokládá se, že protesty naberou na síle od září. Tedy poté, co se většina Francouzů vrátí z dovolené.

Vláda si stojí na svém

Francouzská vláda trvá na tom, že očkování je nejúčinnější ze zbraní proti čtvrté vlně epidemie. Chce za každou cenu udržet otevřené školy. Plánuje také kampaň pro třetí dávku vakcinace.

„Cíl je jasný: udržet vysoký stupeň imunity u lidí, kteří mohou být nejvíce v ohrožení,“ řekl mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal.

Epidemiologická situace v zemi je už druhým týdnem stabilizovaná. Návratem téměř dvanácti milionů dětí a studentů do škol příští týden se ale může rychle změnit.

Demonstrace také v Německu a Itálii

Proti pandemickým opatřením se v sobotu protestovalo rovněž v Německu a Itálii.

Několik tisíc lidí se shromáždilo v Berlíně navzdory tomu, že úřady mnoho demonstrací zakázaly, informovala agentura DPA. Na protesty dohlížely v hlavním městě dva tisíce policistů. Demonstrující skandovali hesla proti vládním pandemickým opatřením. Někteří z nich se střetli s pořádkovými silami u parlamentu. Berlínská policie uvedla, že zadržela 80 lidí. Pozdě odpoledne policie oznámila, že část demonstrací ve městě již skončila. Obdobný protest se v Berlíně uskutečnil na začátku srpna, tehdy policie zadržela stovky demonstrantů.

Proti covidovým pasům se demonstrovalo i v několika italských městech, například v Římě, Milánu či Neapoli. Podobně jako v sousední Francii tak také v Itálii jsou covidové certifikáty povinné při vstupu do restaurací, muzeí a dalších provozů. Od 1. září se navíc stanou povinnými i na dálkových spojích. Podle agentury ANSA odpůrci proto ve středu chtějí zablokovat nádraží v italských městech.