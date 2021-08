Pandemie ve světě: Na Floridě jsou přeplněné nemocnice. Brisbane prodloužilo lockdown

Vedení Floridy vzdoruje dalším protiepidemickým opatřením. Republikánský guvernér Ron DeSantis spolu s místními zákonodárci omezil pravomoci úředníků, kteří by taková pravidla chtěli prosazovat. Guvernér také zakázal školám, aby podmiňovaly návrat dětí do lavic nošením roušek.

Přední americký epidemiolog Anthony Fauci v neděli předeslal, že Spojené státy nepřistoupí kvůli covidu-19 k dalšímu lockdownu, jelikož vakcínu už dostalo dostatečné množství Američanů. Podle Fauciho dosavadní míra očkování nezabrání dalším prudkým nárůstům případů, ale situace by už neměla být tak kritická jako v zimě.

Vojáci vypomáhají v Sydney

Naproti tomu australská velkoměsta lockdowny prodlužují. Stalo se tak například v Brisbane a okolí, kde měla uzávěra trvat do úterního večera, tamní úřady ji ale prodloužily do neděle. Lidé mohou jít ven pouze na nákup nezbytného zboží, do práce, k lékaři či venku cvičit. Ve státě Queensland jde o dosud nejpřísnější restrikce.

V nejlidnatějším australském městě Sydney lockdown platí již šestým týdnem. Současné propuknutí epidemie ve městě odstartovala nákaza řidiče limuzíny, který vozil posádky zahraničních letů. Od té doby se v metropoli nakazilo zhruba 3600 lidí.