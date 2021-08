Pandemie ve světě: Německo nově žádá testy od každého, kdo přijede

Německo zaznamenalo za uplynulý den 2097 nově potvrzených případů covidu-19, vyplývá z ranních údajů Institutu Roberta Kocha. Téměř měsíc vytrvale roste sedmidenní incidence. Zatímco 6. července připadalo 4,9 případu na sto tisíc obyvatel, k nedělnímu ránu to bylo již 17,5 nakaženého na sto tisíc obyvatel. V sobotu bylo incidenční číslo 16,9.

Výjimky z povinnosti platí pro děti do 12 let, pendlery a test nemusí mít ani ten, kdo se v Německu neplánuje zdržet déle než 24 hodin.

Německo zavedení povinných testů pro neočkované po příjezdu po země sice připravovalo, ale nakonec ho urychlilo kvůli zhoršující se epidemické situaci. Od počátku srpna tedy musí každý, kdo do země přijede, mít negativní test, pokud nemá certifikát o dokončeném očkování, případně doklad o prodělání covidu-19. Německé požadavky na testy jsou oproti českým přísnější. Antigenní test platí pouze 24 hodin, výsledek PCR testu 72 hodin.

Ve Spojených státech přispívá k rostoucímu počtu nakažených hlavně Florida. Ve dvacetimilionovém státě překročil denní přírůstek dvacetitisícovou hranici. Pozitivních testů bylo v sobotu 21 683, o čtyři a půl tisíce více než v pátek.

V reakci na znepokojivé statistiky i na úterní aktualizaci doporučení Střediska pro kontrolu a prevenci nemoc, podle něhož jsou roušky v budovách žádoucí i u plně naočkovaných lidí, zavádí povinnost zakrývat si nos a ústa floridské zábavní parky. Park Walt Disney World také bude požadovat, aby byli jeho zaměstnanci proti covidu-19 očkováni.

Opatření ovšem nejsou přijímána bezvýhradně, a to ani politiky. Zavádění povinného nošení roušek se nelíbí guvernérovi Ronu DeSantisovi, který prosadil omezení pravomocí místních úředníků, kteří by taková opatření chtěli prosazovat, uvedla AP. DeSantis také v pátek zakázal školám, aby návrat dětí do lavic podmínily nošením roušek.