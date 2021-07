Zájem Francouzů o očkování upadá, odborníci ale varují před nárůstem epidemie jako v Británii

Podle posledních čísel nedostalo 39 procent Francouzů ani první dávku vakcíny. Lékaři přitom upozorňují, že očkování je nejlepší prevencí proti variantě delta. Lidé se sice mohou nakazit, průběh onemocnění je ale mírnější. Stovka francouzských lékařů také vyzvala k povinnému očkování zdravotníků, o věci budou s vládou jednat odbory.

To, co se děje v Británii, přijde do Francie

Se znepokojením navíc ve Francii sledují rozhodnutí britské vlády zrušit od 19. července všechny protiepidemické restrikce a ochranu proti nákaze nechat na každém jednotlivci.

„Francie je od Británie jen kousek a jako kdyby kopírovala ten britský průběh s britskou variantou o Vánocích a po Novém roce. Odborníci upozorňují na to, že to, co se děje ve Velké Británii, zákonitě přijde do Francie,“ upozornil Šmíd.

V úterý Británie oznámila 28 773 nově zachycených nákaz koronavirem, což je nejvyšší denní přírůstek od konce ledna. Rostou také počty úmrtí po infekci virem SARS-CoV-2 a počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19, ovšem tyto ukazatele jsou stále hluboko pod maximy ze začátku roku. Vzhledem k plánovanému odvolání zbývajících restrikcí v Anglii počítá vláda s nárůstem denních počtů infekcí nad 50 tisíc a možná až k hranici 100 tisíc.