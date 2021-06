Favorit na íránského prezidenta podporuje jadernou dohodu. Jednání o ní provází nedůvěra

Írán se ale nepotýká jen s oslabenou ekonomikou. Stále například není také jasné, co způsobilo požár, po kterém se začátkem června potopila jeho největší válečná loď.

Peněženky Íránců před volbami tíží inflace a hospodářství dusí dopady západních sankcí a pandemie. „Kandidáti slibují bydlení pro mladé. Jak to chtějí udělat? Slibují půjčky novomanželům. Kde chtějí vzít peníze?“ ptá se obyvatelka Teheránu Masúma Eftecháríová.

Jednání o nové dohodě provází nedůvěra

O víkendu začalo ve Vídni už šesté kolo jednání o resuscitaci dohody o íránském jádru. Pro Teherán je to jediná cesta, jak se zbavit nejtíživějších sankcí Donalda Trumpa.

V sázce je ale také image Íránu jako sebevědomé orientální mocnosti.„Chtějí mluvit do íránské zahraniční politiky. Chtějí mluvit do íránské obrany. Do toho, jaké bude mít Írán rakety,“ uvádí íránský politický analytik Fuád Izadí na adresu Spojených států.

Hlubokou nedůvěru odrážejí právě rozhovory ve Vídni. Íránci se odmítají setkat s Američany tváří v tváří a přímo jednají jen s euro-rusko-čínským týmem, který pak odděleně mluví zase s vyjednávači Washingtonu.

„Předchozí kola jednání pomohla zformulovat rozhodnutí, která Írán bude muset udělat,“ komentoval dosavadní jednání mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

Už za několik dnů přitom vyprší prozatímní dohoda Teheránu s mezinárodními inspektory o přístupu do jaderných zařízení. O jejím prodloužení i o návratu k mezinárodní dohodě už rozhodne nový íránský prezident.