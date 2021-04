Pandemie ve světě: Slovensko a další evropské země rozvolní. Indii děsí vysoké přírůstky

Výrazné rozvolnění začíná na Slovensku. Některá omezení zruší také Portugalsko a Švýcarsko a volnější pravidla pro cesty do zahraničí budou platit v Belgii a na Novém Zélandu. Ve Spojených státech se nově mohou do očkovacího programu zaregistrovat všechni nad 18 let. Alespoň jednu dávku vakcíny tam dostalo na 130 milionů lidí, což je polovina dospělé populace. Indie naopak oznámila dosud nejvyšší přírůstky: 273 tisíc zachycených nákaz a 1619 úmrtí.