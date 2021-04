Bagrista, který pomohl uvolnit Suezský průplav, čeká na proplacení přesčasů

Přestože uvolnění lodi Ever Given bylo mezinárodní akcí, k níž bylo zapotřebí množství nástrojů a prostředků, Abdalgavád a jeho rypadlo sehráli klíčovou úlohu. Snímky bagru, vyhlížejícího miniaturně v porovnání s kolosální lodí, daly podnět mnoha memům a internetovým vtipům.

Z kabiny ale celá situace vypadala mnohem méně zábavně. Abdalgavád, který jezdí s rypadlem od vysoké školy, se obával, že by se loď mohla vychýlit ze své stabilizované polohy a bagr zavalit. „Kdyby se naklonila na stranu, tak by to byl konec můj i bagru,“ vysvětlil.

O něco později dorazily na místo další dva bagry, ale jejich řidiči měli strach dát se do práce, kterou vykonával Abdalgavád. Místo toho se pustili do odklízení vykopané zeminy. Chvílemi Abdalgavád dostával signál vysílačkou, aby se s bagrem stáhl, zatímco se remorkéry snažily uvízlé plavidlo odtáhnout. „Ale než jsem se dostal do hloubky pěti šesti metrů, tak to bylo úplně bez šance,“ upřesnil bagrista.