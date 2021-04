Drtivá většina zboží pluje po moři. Mapy ukážou, kde hrozí problémy

Největší lodní obři nyní měří kolem čtyř set metrů na délku a uvezou až 23 tisíc kontejnerů. I ti se musí vejít do zmíněných úzkých hrdel. Jak ukázala Ever Given, ne vždy se to obejde bez problémů.

Suezský průplav

Suezským průplavem prochází asi deset procent světového obchodu včetně sedmi procent globálních dodávek ropy. Zkracuje cestu mezi Asií a Evropou až o týden, a to už od roku 1869. Od té doby k sobě také přitahuje lidi, v jeho okolí vzniklo v dříve pusté poušti několik větších sídel.

V Suezu nejsou žádná zdymadla, projevuje se v něm tak po celé délce příliv a odliv. Právě příliv hrál významnou roli při uvolňování Ever Given.

Na jih míří hlavně cement, hnojiva, zpracované kovy, obilí a prázdné tankery. Na sever putuje především ropa, uhlí a kovové rudy.

Hlavní hrozbou pro hladký provoz jsou bouře. Právě o větrném poryvu se spekuluje jako o možné příčině uvíznutí Ever Given. Latentním problémem je i napjatá politická situace, konkrétně spory mezi Araby a Židy s příměsí evropsko-amerického vlivu. Kanál jimi nejvíce trpěl během suezské krize roku 1956 i později. Mezi lety 1967 a 1975 byl kvůli izraelsko-egyptské válce uzavřen.