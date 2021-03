Provoz v Suezském průplavu zůstává přerušený. Ztráta je každý den 200 miliard korun

Po noční přestávce začali specialisté ve čtvrtek ráno znovu uvolňovat obrovskou nákladní loď, která v úterý najela na mělčinu a zatarasila lodní cestu. Podle správy průplavu se snaží týmy uvolnit těžké plavidlo pomocí obřích rypadel a vyhnout se jeho odlehčení vykládkou kontejnerů, což by zabralo mnoho dní.

Ve středu se sice vlečné čluny snažily odtáhnout loď Ever Given z polohy napříč průplavem, loď ale stále nemůže plout a je třeba ji dostat do hlubší vody. Rypadla nyní odstraňují nános naplavenin kolem ní a jedno se zarývá do písčitého břehu průplavu, na nějž narazila příď.

Společnost se omluvila

Úterní incident značně narušil provoz průplavu a vlastník plavidla, japonská společnost Shoei Kisen Kaisha, vydal písemnou omluvu. „Budeme se snažit situaci vyřešit co nejrychleji. Omlouváme se všem, koho se tento incident týká, včetně lodí, které jsou v Suezském průplavu nebo ho potřebují použít,“ stojí v prohlášení firmy.

Ever Given pluje pod panamskou vlajkou a přepravuje zboží z Asie do Evropy. Tentokrát směřovala z Číny do Rotterdamu. Je na ní 25členná posádka tvořená výhradně Indy, všichni jsou v pořádku.