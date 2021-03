Suezský průplav zablokovala čtyřsetmetrová loď. Prochází jím desetina světového obchodu

Kontejnerová loď Ever Given, registrovaná v Panamě, mířila z Číny do nizozemského přístavu Rotterdam. V úterý ráno kolem 6:40 uvázla severně od Suezského průplavu a brání v proplouvání jednou z nejrušnějších vodních cest na světě. Podle některých informací byl příčinou nehody silný poryv větru, podle jiných technická závada.

U obou ústí kanálu se shlukují lodě čekající na uvolnění trasy. Menší plavidla správa posílá po starším a užším kanálu. Další náhradní trasa vede kolem celé Afriky a je o týden delší.