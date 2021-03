Varšavská smlouva pomáhala Moskvě ovládat její sféru vlivu. Před třiceti lety ji politici rozpustili

Na podzim roku 1956 Maďaři povstali a pokusili se vymanit zemi ze sovětského sevření. To si však Moskva nenechala líbit a rozhodla se zakročit silou. Revoltu se Sovětské armádě podařilo potlačit čtvrtého listopadu. Podle odhadů zahynulo až šest tisíc lidí, v dalších týdnech pak bylo popraveno nejméně 225 osob a zhruba dvacet tisíc jich putovalo za mříže. „Potlačení povstání sovětskými vojsky vyslalo do světa jasný signál. Bylo zřejmé, co vše je SSSR schopen udělat pro to, aby si udržel nadvládu nad svojí novodobou říší,“ dodal Laník.