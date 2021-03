Nákupní centra, galerie i bunkry pro případ války. Helsinky skrývají v podzemí plnohodnotné město

Obří projekt odhadem za 15 miliard eur (asi 390 miliard korun) ale provázejí i negativní hlasy, které se obávají zvýšení kriminality v oblasti. Kontroverzní je také možné zapojení čínských peněz. Čína by se mohla investice do tunelu navázat na svou hospodářskou iniciativu Nová Hedvábná stezka (Belt and Road Initiative), kterou se snaží získat vliv ve velké části světa.

Soupeří spolu dva návrhy – iniciativa Helsinek a státních organizací (FinEst Link) a soukromý projekt, do kterého vkládá naděje právě Čína (FinEstBay). Pasila upozornil, že aby bylo propojení obou zemí efektivní, musí tunel navazovat na finskou železniční síť, a to skrze dva klíčové uzly v Helsinkách. To soukromý projekt FinEstBay nesplňuje. „Konkurenční návrh pak byl vyloučen z oficiálního plánu metropolitní oblasti, který byl schválen v srpnu 2020,“ uzavřel Pasila.