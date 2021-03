Na Ukrajině se demonstrovalo za práva žen. V zemi výrazně přibývá případů domácího násilí

UNICEF: Milionům dívek hrozí kvůli pandemii dětský sňatek

Pandemie covidu-19 by se mohla promítnout i do počtu dětských sňatků. Podle zprávy Dětského fondu OSN (UNICEF) by mohlo být do konce této dekády uzavřeno až deset milionů dětských sňatků navíc. Pro už tak zranitelné dívky představují zvýšené riziko zavřené školy, ekonomické problémy, přerušení sociálních služeb či smrt rodičů kvůli covidu-19.

V posledních deseti letech se celosvětově poměr žen, které se provdaly v dětském věku, snížil o patnáct procent. Tento pokrok je nyní podle autorů studie ohrožen. „Covid-19 dále zhoršil už tak složitou situaci milionů dívek,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF Henrietta Foreová podle agentury AFP.

Studie upozorňuje, že dívkám, jež se provdají v dětském věku, více hrozí domácí násilí a je u nich menší pravděpodobnost, že zůstanou ve škole. Čelí rovněž zvýšenému riziku předčasného a neplánovaného těhotenství, porodním komplikacím či úmrtí. Odloučení od rodiny a přátel může mít obrovský vliv na jejich psychické zdraví.