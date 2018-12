Kroupa: To, že Evropa vnucuje Číně dodržování lidských práv, je argumentem utlačovatelů

Jaký máme největší domácí problém s dodržováním nebo ochranou lidských práv?

Domnívám se, že tím největším problémem není ani tak masivní porušování lidských práv v nějaké oblasti. Podle mě se problémy nejvíce dotýkají otázek exekucí a lidí, kteří jsou v dluhových pastech.

Ale ten největší problém je, že nám ty otázky menšinových práv a exekuce a podobné věci brání vidět to, co je podstatné, a brání nám vnímat ta základní lidská práva jako cosi, co musíme hájit do hrdel a statků, protože se týkají každého z nás. V okamžiku, kdy je někdo začne porušovat nebo zpochybňovat, tak už bude pozdě.

Až dosud žádná z politických reprezentací, domnívám se, neměla odvahu zaútočit proti Listině základních práv a svobod. Naši občané mají možnost se svých práv dovolat soudně, což za komunismu nebylo. Tam byla lidská práva deklarována vyhláškou 120/75 sbírky, která byla podzákonnou normou ministerstva zahraničí. Člověk se těch práv nemohl domoci nikde.

Dnes se můžete hájit soudně, a když vyčerpáte soudní procedury v České republice, tak se můžete ještě odvolat k Evropskému soudu pro lidská práva. To už tisíce lidí učinily a mnozí z nich úspěšně. Ta možnost dovolat se práva zde existuje.

Druhá věc je, jak jsou ta práva naplňována v každodenním praktickém životě. To závisí na tom, jak politická reprezentace je pro tyto otázky vnímavá.

Co mohou občané dělat pro posílení lidských práv?

Na prvním místě se seznámit s tím, co ta práva znamenají a jaká práva mají. Vždyť to se týká každého člověka. Vlastnické právo například se týká každého, komu hrozí, že mu nějaká státní instituce jeho majetek chce vyvlastnit, a každý by měl vědět, že tak může učinit pouze na základě zákona, pouze ve veřejném zájmu a pouze za přiměřenou náhradu.

Zrovna tak každého člověka se může dotknout, že může být zatčen, a měl by vědět, co policie smí a nesmí a jaká jsou jeho práva v takovém případě. Domnívám se, že největším nedostatkem je vzdělání v této otázce. Měla by to být součást vzdělání k demokratickému občanství a otázka lidských práv a svobod by měla tvořit základ tohoto vzdělávání.

Ne v nějaké abstraktní rovině, ale na konkrétních příkladech, do kterých se člověk snadno může dostat. Dnes se vede velká debata o násilí na ženách, o Istanbulské úmluvě a hovoří se o tom, jak Česká republika to má všechno zařízené. Málo se však mluví o tom, co konkrétně žena, které se to stane, má a může dělat, jaká má práva, na co se může odvolat a podobně.

Zrovna tak v případě domácího násilí. I tam dochází k porušování lidských práv a to nejen u žen, ale i u mužů. Já jsem takových případů poznal celou řadu a některé byly řešitelné bez zásahu státu, ale některé ten zásah státu vyžadovaly a stát zůstával nečinný. Takže tady myslím, že je veliký prostor.

Lidé hlavně nevědí, jaká mají práva a jak se jich mohou dovolávat. To by měl být základ našeho občanského vzdělávání.

Od omezení politické moci k zákazu klonování

Jak se koncept lidských práv postupně rozšiřoval?

Předeslal bych, že ještě před rokem 1948 byla myšlenka lidských práv spojená především s americkou ústavou a jejími deseti dodatky, kde na rozdíl od těch evropských pohledů je tato otázka řešena jako omezení politické moci. Dodatek číslo jedna říká, že Kongres nesmí například přijmout zákon, kterým by zaváděl nějaké náboženství.

V Evropě se spíš deklarují práva jako v Deklaraci práv člověka a občana ve francouzské revoluci, kde se předpokládá, že tato práva platí i nezávisle na státu. Nicméně ve francouzské revoluci nečinilo parlamentu potíže platnost této Deklarace pozastavit. Takže v Evropě jako by byla tendence tato práva chápat spíš než jako práva příslušející člověku, protože je člověkem, tak je chápat spíš jako práva nějakého státu, tedy vlastně jako práva občanská.

Na počátku ta nejzákladnější práva byla práva přirozená, tedy práva na život, svobodu a vlastnictví. Z nich pak vyplývala ta ostatní práva. Tak tomu do značné míry bylo i ve 40. letech, kdy se připravovala Všeobecná deklarace. Nicméně do hry vstoupil požadavek na hospodářská, kulturní a další práva, která do té Všeobecné deklarace byla zařazena. Naopak právo na ochranu vlastnictví do ní zařazeno nebylo.

Postupně navazovaly další dokumenty, které rozvíjely hospodářská, kulturní i sociální práva, práva dítěte no a nakonec se začalo hovořit i o právech zvířat, nebo dokonce i rostlin. Když jsme připravovali Listinu základních práv a svobod, měl jsem polemiku se svým přítelem Josefem Vavrouškem, který tam chtěl zařadit právo jedné rostlinky na existenci. Tam jsem se mu pokoušel vysvětlit, že se domnívám, že je dobré tu rostlinku chránit, ale o právech je možné podle mého hlubokého přesvědčení mluvit pouze tam, kde můžeme předpokládat rozumného partnera. Se psem, kterého mám rád, dohodu o vzájemných právech prostě neučiním.