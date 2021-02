Jih USA se snaží zotavit z mrazů, trvají problémy s elektřinou i pitnou vodou

V největším městě Tennessee Memphisu již od čtvrtka platí doporučení převařit si před použitím vodu. Tamní úřady se obávají, že nízký tlak ve vodovodech způsobený nesčetnými haváriemi může vést ke kontaminaci, některá nemocniční zařízení a pečovatelské domy proto raději přešly na vodu balenou. Mnoho restaurací zůstává zavřených, supermarkety stíhají doplňovat balenou vodu do regálů jen s obtížemi.

Astronomické účty

Starostové dvou texaských měst vedení státu vyzvali, aby pomohl s platbou za astronomické účty za elektřinu. Někteří Texasané, kterým i přes problémy v síti elektřina fungovala, musí kvůli specifickému trhu s energiemi zaplatit za elektřinu za pět dní až 5000 dolarů (zhruba 106 tisíc korun) či více, uvádí Reuters.

Texas je jedním z mála států v USA, které mají nezávislou energetickou síť. Proto když udeřily mrazy a nedostatek energie, nemohl stát získat podporu od sousedů. Výsledkem bylo, že tamní Komise pro veřejné služby minulé pondělí rozhodla o zvýšení ceny energie.

Tato změna neovlivnila lidi, kteří mají platební plány s pevnou sazbou. Lidé s tarify s proměnlivou sazbou však byli nárůstem silně zasaženi a nyní čelí rostoucím nákladům.

„Účet by měl zaplatit stát Texas,“ uvedl v rozhovoru se stanicí CBS starosta Houstonu Sylvester Turner. „Když dostávají takové přemrštěné účty za elektřinu a musí zaplatit za opravu svých domů, tak by (za elektřinu) neměli platit,“ dodal starosta. Starostka města Fort Worth Betsy Priceová CBS sdělila, že by s účty kromě státu měla pomoci i federální vláda.