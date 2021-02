USA se vrátily k Pařížské dohodě. Boj se změnami klimatu je část Bidenovy agendy

Trump během své vlády odmítal, že by Pařížská klimatická dohoda byla pro Spojené státy výhodná a že by ztratily svou ekonomickou soběstačnost, kdyby musely investovat do zelených technologií. Dlouhodobě říkal, že od ní odstoupí.

Trump si sliboval, že díky tomu ochrání americké hospodářství po vzoru dalších průmyslových států nebo Číny. Ta se například na klimatické změny příliš neohlíží a zajímá je primárně vlastní ekonomika. První krok odchodu USA od dohody se odehrál v listopadu roku 2019, kdy vláda Spojených států vyhlásila v OSN, že od této dohody odstoupí.