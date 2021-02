V iráckých jeskyních se našlo třináct zabitých Turků. Erdogan viní Kurdy a obviňuje USA z podpory terorismu

Těla byla nalezena poblíž turecké hranice v regionu Gara. Při ozbrojené operaci na záchranu svých unesených občanů turecké jednotky zabily 48 příslušníků ozbrojených milic PKK, uvedl turecký ministr obrany Hulusi Akar. Dodal, že při ní byli zabiti i tři turečtí vojáci a tři další jsou zraněni.

Turecké úřady dosud identifikovaly deset ze třinácti nalezených mužů. Podle nich se jedná o vojáky, policisty a dva civilisty, které za posledních šest let PKK unesla. To je podle Ankary dalším důkazem, že muže usmrtili Kurdové. Zajatci byli podle armády zabiti ranou do hlavy či prsou.

„Podle prvních informací poskytnutých dvěma teroristy, které jsme zajali živé, byli naši občané na začátku operace umučeni teroristou, který v jeskyni velel,“ uvedl ministr v kontrolním středisku operace poblíž tureckých hranic s Irákem.

Podle PKK zajatce zabili sami Turci při leteckých náletech

PKK přiznala, že během jejího věznění zahynulo několik tureckých zajatců. Podle kurdské organizace se tak ale stalo za náletů tureckého letectva. Skupina popřela, že by se zajatci špatně zacházela či je nechala popravit.

PKK bojuje za vznik samostatného kurdského státu. Ankara, Spojené státy i Evropská unie ji označují za teroristickou organizaci. Spojené státy usmrcení skupiny mužů odsoudily. „Odsuzujeme tento čin nejdůraznějším možným způsobem, pokud jsou pravdivé zprávy, že turečtí civilisté byli zabiti PKK,“ uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Zdůraznil také společné členství Turecka a USA v Severoatlantické alianci.

Erdogan vidí propojení mezi Spojenými státy a PKK

Turecké ministerstvo zahraničí si ale po tomto vyjádření předvolalo amerického velvyslance v Ankaře. Turecku se totiž nelíbí, že USA vydaly prohlášení, které událost odsuzuje, ale pouze v případě, pokud se prokáže vina PKK.

Podle Erdogana Spojené státy PKK podporují. „Prohlášení Spojených států je směšné. Oni tvrdí, že PKK nepodporují, ale určitě to dělají,“ uvedl Erdogan. Turecko vyčítá USA podporu kurdským milicím YPG v Sýrii. Tuto organizaci považují turecké úřady za přímo propojenou s PKK.

Od nynějška by podle Erdogana nikdo neměl kritizovat Turecko, pokud bude podnikat další přeshraniční operace proti organizacím v Sýrii nebo Iráku, jako jsou PKK či YPG.

Od začátku povstání ve většinově kurdském jihovýchodním tureckém regionu v roce 1984 zemřely již desítky tisíc lidí.