Volby v Kosovu zřejmě vyhrála opozice. Výsledky zkomplikují úsilí o normalizaci vztahů se Srbskem, tvrdí Reuters

Sebeurčení si přes jednoznačné vítězství patrně nedokáže zajistit většinu 61 křesel ve 120členném parlamentu a bude si muset k sobě najít koaličního partnera. Podle agentury AFP by mu k tomu mohly stačit hlasy zástupců menšin, pro něž je v zákonodárném sněmu rezervováno celkem 20 poslaneckých křesel.

V parlamentu bude mít své zástupce také Spojenectví pro budoucnost Kosova (AAK) dalšího expremiéra Ramushe Haradinaje, které obdrželo sedm procent hlasů. Pět procent hlasů a všech deset mandátů vyhrazených srbské menšině patrně získá Srbská kandidátka, která úzce spolupracuje s Bělehradem. Do parlamentu se nejspíše nedostane Sociálnědemokratická iniciativa (NISMA), která spolu s LDK, AAK a Srbskou kandidátkou podporuje současnou vládu premiéra Avdullaha Hotiho.

Politickou krizi, která vedla k vypsání předčasných voleb, v zemi vyvolalo loňské červnové schválení koaliční vlády premiéra Hotiho, které předchozí premiér Kurti zpochybnil u ústavního soudu. Soud v prosinci rozhodl, že poslanci Hotiho kabinet potvrdili v rozporu se zákonem. Kurti ve své stížnosti podané u ústavního soudu tvrdil, že rozhodující hlas podpory Hotiho vládě byl neplatný, protože pocházel od poslance, který byl odsouzen kvůli podvodu. Nejvyšší soudní instance v zemi v tom dala Kurtimu za pravdu.

Kurti, který byl od února do června loňského roku kosovským premiérem, přitom sám ve volbách do parlamentu kandidovat nesměl. Volební komise mu to zakázala, protože jej v roce 2018 soud shledal vinným z trestného činu. V parlamentu na protest proti dvěma schvalovaným zákonům použil slzný plyn, za čož tehdy dostal podmíněný trest. Někdejší politický vězeň v době vlády srbského prezidenta Slobodana Miloševiče byl nicméně kandidátem Sebeurčení na premiéra.

O 120 mandátů v kosovském parlamentu soupeřilo 28 politických stran a hnutí. Svůj hlas mohlo podle volební komise odevzdat 1,8 milionu voličů včetně desítek tisíc Kosovanů žijících v zahraničí. Pro lidi nakažené koronavirem byly k dispozici mobilní volební urny.