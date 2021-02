Polští historici se mají omluvit za tvrzení o kolaboraci za holocaustu. Podle soudu se dopustili pomluvy

Rozsudek se týká knihy Dále je noc (Dalej jest noc) historiků Jana Grabowského a Barbary Engelkingové, kteří se v ní zabývají osudy Židů na polském venkově za nacistického vyhlazování. Podle verdiktu se badatelé mají písemně omluvit nyní 81leté Filomeně Leszczyńské za to, že v knize uvedli „nepřesné informace“ týkající se jejího již nežijícího strýce Edwarda Malinowského.

První výtka se týkala tvrzení, že okrádal jistou Židovku, a druhá toho, že nese spoluvinu na smrti několika desítek Židů, kteří se ukrývali v lese a byli vydáni Němcům. Podle soudu se Engelkingová s Grabowským mají omluvit za „narušení Malinowského cti“.

Portál onet.pl uvádí, že při procesu Engelkingová přiznala chybu týkající se první výtky. Co se týče údajné kolaborace Malinowského s nacisty, odvolávala se Leszczyńská a její právníci na rozsudek z 50. let, který očistil jejího strýce z obvinění, že Němcům prozradil, kde se Židé ukrývali. Ovšem Engelkingová poukazovala na to, že proces se odehrál za podivných okolností, například na to, že lidé, kteří chtěli svědčit proti Malinowskému, byli zbiti.

Soud naopak zamítl požadavek Leszczyńské na odškodnění ve výši sta tisíce zlotých (575 200 korun).