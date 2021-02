„Vážené gestapo…“ Polská televize ukázala, jak Poláci za války udávali

„Když jsem se začínala zabývat holocaustem, tak jsem si myslela, že víc bylo dobrých lidí. Ale změnila jsem názor,“ řekla stanici profesorka Barbara Engelkingová z Polské akademie věd. O holocaustu napsala jedenáct knih. Název jedné by se dal přeložit „Vážené gestapo…“ a pojednává právě o udáních a udavačích.

Židé věděli, že vyděrač se dříve či později vrátí, a tak museli prchat dál. Zatímco vyděrači je sledovali i za pomoci celé sítě špehů, spolu s kolaboranty v policejních uniformách, aby uprchlíky obrali o všechno. I když to znamenalo jejich smrt.

„Občas to byla nejen práce, ale i potěšení. Šlo o peníze, ale ne vždy, někdy šlo o znásilnění. Výkupné se někdy pobíralo v naturáliích,“ řekl Grabowski. „Můj otec a děda se skrývali ve Varšavě. Vydírali je třikrát,“ poznamenal s tím, že se zachránili šťastnou náhodou: děda na ulici potkal gestapáka, se kterým za války sloužil v rakousko-uherské armádě.

Podle profesora Jana Grabowského se vydíráním ukrývajících se Židů obohacovaly tisíce lidí. „Byli to lidé, kteří chtěli rychle a snadno vydělat co nejvíce peněz,“ uvedl historik Marek Urynowicz.

Profesor Jacek Leociak tvrdí, že Židé ve varšavském ghettu začali v roce 1942 tušit, že je čeká smrt – a tak prodávali vše, co měli, aby mohli utéct. Holocaust zkoumá čtvrt století a tvrdí, že sotva lze najít výpověď Židů skrývajících se mezi Poláky bez zmínky o udavačích.

Poláci měli horší pověst než Němci, gestapo nestíhalo udání prověřovat

Pověsti o polských vyděračích a udavačích se bleskově šířily a mnoho historiků se domnívá, že kvůli tomu měli Poláci ještě horší pověst než Němci, kteří byli jakoby v pozadí. I Poláci ukrývající Židy se museli bát udavačů.

„Například nešlo koupit v obchodě deset bochníků chleba, protože by to vyvolalo podezření, že máme doma Židy,“ vyprávěla Irena Sendlerová, která pomohla zachránit 2500 židovských dětí. A to za skrývání Židů hrozila smrt – a Němci v případě odhalení zabíjeli i celé polské rodiny.

Udání bylo podle historiků tolik, že gestapáci nebyli s to je všechna prověřit. Jedni udávali kvůli penězům, druzí ze závisti, z hlouposti, z pomsty. Nešlo jen o okraj společnosti, mezi udavači byli podle profesora Leociaka zastoupeny všechny společenské vrstvy. „Byli to normální lidé, studenti, učitelé, dělníci. Našel jsem mezi nimi i jednoho mladého člověka z knížecího rodu polské šlechty,“ prozradil Grabowski.

Platit vyděračům podle Urynowicze museli i Poláci. Třeba aby Němcům nepřišlo udání, že jsou prý Židy. „Židé také udávali Židy, například že skrývají zakázané zboží,“ připustila Engelkingová.