V Myanmaru se konal první otevřený protest proti převratu. Junta zakázala Facebook

V Rangúnu dali ve středu večer lidé najevo nespokojenost boucháním do hrnců. Většina z nich protestovala ze svých domovů, protože do ulic se vyjít bojí. Předchozí junty se pouliční protesty nebály krvavě potlačit, připomíná Reuters.

Puč jako ochrana před penzí?

„Služby a banky nefungovaly jen jeden den, v úterý otevřely. Do stávky vstoupili pracovníci asi sedmdesáti nemocnic,“ popsala situaci v zemi s tím, že se vytváří hnutí rudých stužek. Rudá je totiž barvou Národní demokratické ligy (NLD), kterou puč odstavil od moci.

Místo pobytu odstavených nejvyšších politiků není podle Šámalové známo. Spekuluje se, že by mohli být v domácím vězení. „Někteří lidé ale zmizeli a nejsou o nich žádné zprávy,“ informuje zpravodajka.

Hovořila také se znalci myanmarských poměrů, kteří se domnívají, že za pučem mohou být osobní ambice generála Min Aun Hlaina, který se nyní postavil do čela země. Po prohraných parlamentních volbách bylo jasné, že ho poslanci nezvolí prezidentem. Bude mu 65 let, což je věk, kdy vojáci podle zvyklostí odchází do penze. „Zvolil tuto cestu, aby se u moci udržel,“ parafrázovala informace znalců a doplnila, že moc potřebuje k ochraně rozsáhlých ekonomických zájmů své rodiny.