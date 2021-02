Myanmarští lékaři na protest proti převratu zahájili stávku

Skupina v prohlášení uvedla, že armáda upřednostnila vlastní zájmy před zranitelnou populací, jež čelí těžkostem během pandemie covidu-19. Po nákaze koronavirem v 54milionovém Myanmaru od začátku pandemie zemřelo více než 3100 lidí, což patří k nejvyšším bilancím úmrtí v jihovýchodní Asii.

„Odmítáme poslouchat jakékoliv rozkazy od nelegitimního režimu, který prokázal, že nemá úctu k našim nebohým pacientům,“ uvedla protestní skupina v prohlášení.

Čtyři lékaři Reuters potvrdili, že přestali pracovat. Nechtěli ale být jmenováni. „Chci, aby se vojáci vrátili do svých kasáren, a proto my lékaři nepůjdeme do nemocnic,“ uvedl 29letý lékař v Rangúnu. Doplnil, že délka stávky bude záviset na situaci.

Do kampaně za občanskou neposlušnost se také zapojily studentské a mládežnické skupiny. Reuters se nepodařilo spojit s vládou s žádostí o komentář.