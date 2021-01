USA v Guantánamu ohýbají právo už téměř 20 let. Mučení zajatců řeší čtvrtý americký prezident

„Na světě není národ, který by se k lidem, kteří chtěli zabíjet Američany, choval jako my. Žijí v tropech, mají dostatek potravy. Mají všechno, co si jen mohou přát,“ nechal se v roce 2005 slyšet tehdejší viceprezident Dick Cheney.

Jeho slova vyvrací desítky pokusů o sebevraždu, minimálně šest z nich úspěšných. V červnu 2006 údajně spáchali v jediný den sebevraždu tři zadržení. Pentagon tvrdil, že šlo o „zjevnou sebevražednou úmluvu“ mezi vězni, velitel internačních operací Harry Harris řekl, že nešlo o zoufalé činy, nýbrž akt asymetrického boje proti USA. Svědectví vojáků z tábora Delta takové interpretace odmítá a smrt tří zajatců připisuje mučení.